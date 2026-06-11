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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

COPIA 1. Si no cambia el escenario en las próximas semanas, la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional probablemente sea una especie de déjà vu de la edición anterior. Los candidatos serían los mismos: Shirley Castañedas, de RM, y el aspirante a la reelección Jorge Herrera, del Panameñista. Todavía hay oportunidad de que surja un tercer candidato, solo con el ánimo de quitarle un par de votos a Herrera y mermar sus posibilidades.

COPIA 2. En la bancada del PRD ya tienen claro que —por segundo año consecutivo…— van a votar por Shirley. Parecen un espejo de RM. Al paso que van, solo les falta un expresidente en el exilio.

FAN. La primera dama, Maricel de Mulino, anunció que ella sí va al partido que jugará Panamá el 17 de junio en Toronto, Canadá. Falta ver si viajará en vuelo comercial, como una fanática más de la Sele, o en el avión presidencial.

CONFLICTO. El fundador de Bio Materiales, S.A. y ministro de Salud, Fernando Boyd, alega que no puede impedir que su “socio de toda la vida” participe en las licitaciones del Minsa. Sostiene que, sin esos contratos, la compañía “quiebra”. Con estas declaraciones, alguien en Antai debería amanecer con un poco más de trabajo…

AUSENCIA. Parece que los 20 reos de La Joyita que se mantienen prófugos no son lo único en paradero desconocido… Tampoco aparece públicamente el presidente Mulino. Este jueves no habrá -nuevamente- conferencia de prensa. No será por falta de temas.

PUJA. La Policía aumentó a $2,000 la recompensa por información que permita la captura de los 20 de La Joyita. ¿Qué aparecerá primero? ¿Ellos o Mulino?