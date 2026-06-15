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MUNDIAL. Ya que el espíritu deportivo está tan encendido por estos días, ¿se imaginan qué sucedería si en Panamá hubiese un campeonato del juega vivo? ¿Quiénes serían los convocados por el Ejecutivo? Jugando la posición de conflictos de intereses tendrían que estar los ministros de Salud y de Obras Públicas. El propio Mulino sería mediocampista, porque la mitad del tiempo la pasa fuera de Panamá. Los defensas (de sí mismos...) serían la ministra de Gobierno y su director del Sistema Penitenciario. En cuanto a los goleadores, hay tantos que, para seleccionarlos, habrá que pedirle consejo a Christiansen. La portería le tocaría a la directora de Antai aunque, pensándolo bien, parece que meterle goles es bastante fácil. En tanto, en el Legislativo son tan polifacéticos que resulta más difícil saber quién debe jugar en qué posición.

ALINEACIÓN. Después de manifestar que —si el candidato no era Camacho...— se mantendría al margen de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea, el presidente Mulino finalmente habría refrendado la candidatura de Shirley. Total, no hay mucha diferencia: Camacho y Shirley son como las dos caras de una moneda martinellista.

XOXO. Por cierto, Shirley dedicó un amplio mensaje de felicitaciones al presidente Mulino, quien estuvo de cumpleaños el pasado sábado. “Que Dios continúe guiando cada una de sus decisiones... Con paso firme, seguimos avanzando”, anotó. ¿Le habría escrito lo mismo si Mulino hubiese respaldado a Camacho?

EXIGENCIA. El apoyo de Cambio Democrático (CD) a Jorge Herrera no sería el mismo, ahora que surgió una candidatura que sí está respaldada por el Ejecutivo. CD podría darle la espalda al Panameñista, siempre que RM le garantice que Eduardo Vásquez seguirá presidiendo la Comisión de Presupuesto. Eso no sería problema, ya que la comisión que realmente interesa a RM es la de Gobierno, donde seguramente volverán a intentar golear al país con una ley de la impunidad.

CHEESE! El personal de la Asamblea ha sido convocado este lunes, a las 10:00 a.m., para tomarse una “foto mundialista”, vistiendo las camisetas de la Selección. El punto de encuentro es el área de las banderas. ¿Las botellas están invitadas a la foto? Porque, si es así, van a necesitar un lugar más grande. El que han escogido se llena solo con los emplanillados en los despachos de Benicio y Raúl Pineda.