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AUXILIO. El personal de la Unachi no cobró la última quincena. Con esta, ya son cuatro las que están pendientes de pago. Por esa razón, el rector interino Pedro González solicitó la intervención del presidente Mulino y la instalación de una “mesa técnica”. Debe ser la misma ayuda que el ministro de Economía se aburrió de ofrecerle a Etelvina y que ella despreciaba. Lo primero que tienen que hacer es revisar y disminuir los salarios, porque con lo que ganaba Etelvina y su combo, cualquier institución se queda sin plata para pagarle a los demás.

SAQUE. El ministro de Salud se fue detrás de la Sele. Está en Canadá, para el primer juego de Panamá en el Mundial 2026, que será este miércoles. ¿Se fue solo o con el exsocio de Bio Materiales?

CABEZAZO. La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que preside Pérez Barboni, presentó un informe de gestión. En el último año, hicieron recorridos a los proyectos de la línea 3 del metro, el cuarto puente sobre el Canal, la cinta norteña, río Indio, entre otros. Y el resto de los diputados, ¿no piensa rendir cuentas? La mayoría seguramente está haciendo planes para ver los partidos del Mundial.

PIN. Rubén Darío Campos se presentó en Telemetro Reporta para anunciar la formación de un nuevo partido político, luciendo un pin del Parlacen en la solapa. ¿Para qué? La sede de ese organismo ni siquiera está en Panamá. Además, el reglamento interno del Parlacen identifica cuáles son sus símbolos, pero no autoriza a sus miembros a utilizarlos en actividades de proselitismo político.

CHIFEO. Bolota es el único diputado del PRD que no participó en las reuniones convocadas por Mulino con las diferentes bancadas. Este diputado es casi de la bancada de RM. ¿Con ellos tampoco acudió?

FUERA. Adrián Hernández y Justo Vargas, los dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones destituidos la semana pasada, no son parte de la carrera judicial, lo cual facilitó que sus nombramientos fueran dejados sin efecto. Que los demás se miren en ese espejo y se comporten.