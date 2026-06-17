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MAREA ROJA. Janine Prado quedó a cargo de dirigir las conversaciones con otras bancadas durante la ausencia de Roberto Zúñiga, quien está en Toronto. Por allá también están Jorge Bloise, José Pérez Barboni y Tuto Palacios. Si querían ver goles, tendrían que haberse quedado en la Asamblea.

A LA BANCA. El panameñista Jorge Herrera no solo ha dejado de sumar votos, sino que los estaría perdiendo: parece que, por lo menos, la mitad de la bancada de CD se ha alineado con Shirley. Estas preferencias no son casualidad… Si no logra pronto un entendimiento con Vamos y Seguimos, gana la bancada del mal.

FAN. Finalmente, el presidente Mulino ordenó el cierre de las oficinas públicas y municipales a partir de las 2:00 p. m. para que los funcionarios puedan disfrutar del primer partido de Panamá en el Mundial. Varela, ¡sal de ese cuerpo!

PATALETA. Raúl Pineda se la ha pasado refunfuñando porque no puede ver todos los partidos que quisiera desde la comodidad de un televisor, pese a estar suscrito a un servicio de cable. Incluso ha hecho fervientes llamados a la Acodeco para que intervenga, pero la entidad le ha hecho muy poco caso. Cómo cambian los tiempos…

AFERRADOS. El director de Asesoría Jurídica de la Unachi, Walter Cerrud, emitió una “interpretación” escrita en la que sostiene que la renuncia de Etelvina no provoca el cese automático de los vicerrectores, ya que eso ocasionaría la “parálisis total” de las áreas académicas, de investigación y administrativas de la universidad. ¿Está examinando el tema desde un punto de vista práctico o ético?

A+. El Canal ha dado muestras reiteradas de que sí existen buenas prácticas para llevar adelante obras de gran impacto en las comunidades. El proyecto hídrico de Río Indio recibió un reconocimiento de CoST Panamá, un portal que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en obras de infraestructura pública. El proyecto hídrico alcanzó el 100 % de divulgación de los estándares IDS (indicadores que miden el desempeño y la sostenibilidad, por ejemplo). ¿Habrá que proponer a la ACP como candidata presidencial en las próximas elecciones?