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TIRO LIBRE. Medio Gabinete anda por Toronto. Seguramente por eso les da igual dar la tarde libre en el gobierno, si un montón de jefes se fue detrás de la Sele. Y para el juego del próximo martes frente a Croacia, ¿con qué sorpresa saldrá Mulino?

EN TIERRA. La primera dama viajó a Toronto, pero el presidente Mulino cumplió su palabra y se quedó. El partido con Ghana lo vio en el gimnasio Roberto Durán, habilitado para la ocasión con pantallas gigantes. La Presidencia informó que lo acompañaron los ministros. ¿Cuáles? No serán Andrade, Boyd, Salo...

POLLA. Mayer Mizrachi se ha conseguido una gallina que supuestamente predice el ganador de cada partido. Igual que el pulpo Paul. La gallina de Mayer se llama Vielka. Un buen uso para este oráculo sería que pronosticara quién presidirá la Asamblea a partir del 1 de julio.

DESDÉN. Todo el mundo se sorprendió con la salida de Manuel Samaniego de Vamos, menos sus (ex)compañeros de bancada. Hacía rato que no iba a las reuniones y hasta había dejado de contestar los chats. Como si fuera una tragedia romántica: Si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa, es tuyo; si no regresa (ni atiende tus llamadas...), nunca lo fue...

MEA CULPA. Reapareció José Luis Fábrega. El exalcalde y primer vicepresidente del PRD envió un mensaje a sus copartidarios en el que asegura que el colectivo está “más vivo” que nunca. También reconoce que, “como gobierno y como partido”, el PRD ha cometido “equivocaciones”, pero que está dando la cara para no volver a cometerlas. ¿Alguien ha pagado las consecuencias de esos errores? ¿O, como siempre, tenemos que hacerlo los ciudadanos?