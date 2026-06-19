Exclusivo

TIK TAK. Se supone que este viernes se divulgará el informe de auditoría de la concesión en Donoso. Bien. Lo siguiente debe ser que el Gobierno revele la modalidad de la contratación y de la explotación. Si no es un contrato ley, ¿cómo lo van a hacer? ¿Seguirá siendo a cielo abierto? Ojalá todo sea correcto y no se les salga el cobre...

ABONO. El contralor Anel Flores contó que fue síndico de la Unachi. ¿Cuándo? Ojalá esto no implique que alguna vez fue parte del problema. De momento, se confirmó que el personal empezó a recibir los pagos de las quincenas adeudadas. Se fue Etelvina y se empezó a aclarar el cielo...

CONTIENDA. Por cierto, se cerró el período de postulaciones y hay 10 candidatos al cargo de rector de la Unachi: Rosemary Hernández, Hugo Moreno (que fue diputado panameñista), Edith Rivera, Ramón Rodríguez, Edgardo de la Torre, Félix Estrada, Absel Navarro, Jorge López, Eric Miranda y Porfirio Navarro. Si van a pagar el mismo sueldo que tenía Etelvina, lo raro es que no haya más candidatos.

CANTAMAÑANAS. La candidata Edith Rivera dijo en Eco TV que “todos los diputados, hasta los de Vamos, han negociado con Etelvina”. Cuando el independiente Augusto “Tuto” Palacios escuchó que Rivera pronunció su nombre, replicó que ese señalamiento era falso y dijo que ella era parte del escuadrón que acompañó a Etelvina a la Asamblea para promover la reforma a la ley orgánica de la Unachi que permitió su reelección. Esta universidad necesita una reforma integral urgente. Si no, con candidatos así, será cuestión de tiempo para verla sumida en una crisis como la que ahora está empezando a superar.

LO MEJORCITO. En el PRD han escogido a Benicio Robinson y Raúl Pineda como jefe y subjefe de bancada, respectivamente, a partir del 1 de julio. Tampoco es que hubiera mejores opciones... Conviene recordar que el actual jefe es Bolota.

ISLA PENAL. Ayer, en su conferencia de prensa, el presidente Mulino dijo que los 29 reos que fueron trasladados a Coiba el pasado fin de semana están en las mismas instalaciones del Senan, “donde van detenidos quienes hacen daño ambiental en los alrededores de la isla, pescadores ilegales”. Es decir, que están mezclando a quienes se dedican a la pesca furtiva con delincuentes de alta peligrosidad. Todo mal.