Exclusivo

BANQUETE. El presidente Mulino ofrecerá un almuerzo para 40 personas, como parte de los faustos de la Asamblea General de la OEA y del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. Ese almuerzo, en el Palacio de las Garzas, fue presupuestado en $50,000, lo que permite calcular un costo de $1,250 por comensal. La Cancillería también ofrecerá un almuerzo, a un costo de $600 por persona. Pero, ¿qué van a servir en estos convites? Se habrían gastado mucho menos si los llevan al bufé del mejor hotel. Ahí habrían pagado, si acaso, el 10 %, con barra libre, propina y valet parking incluido.

VENUE. Otra extravagancia que ha dejado la semana “de alto nivel” es la habilitación de dos “caminos de toldas”: uno que conectará el edificio de la Cancillería y el Teatro Nacional, y otro para comunicar el hotel Sheraton con Atlapa. El primero costará $35,000 y el segundo, $75,000. ¿Acaso esas toldas tienen aire acondicionado y piso de mármol? Y si no llueve, la compra habrá sido inútil.

CHEN CHEN. El loco le regaló $26,000 a la Selección; $1,000 por cada jugador convocado. Si se lo descuentan a los $19 millones de la multa por blanqueo de capitales en el caso New Business, todavía debe $18,974,000.

BENEFICIARIOS. ¿De qué sirve que haya una ley de conflicto de interés si el beneficiario final no es información de carácter público? En febrero pasado, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea rechazó un proyecto que presentó la diputada Janine Prado para transparentar la lista de personas que contratan con el Estado. Mientras esto no cambie, seguiremos viendo compras como las de Bio Materiales… y aquí no pasa nada.

TRANSPARENCIA. Por cierto, hay otro proyecto —el número 27— para que las declaraciones de bienes patrimoniales y de conflictos de intereses no sean consideradas información confidencial. Pero esta propuesta no avanza: está pendiente de segundo debate desde julio de 2025. Esto es lo que pasa cuando el Ejecutivo y el Legislativo trabajan en armónica conspiración…