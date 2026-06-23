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PARCHE. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se paseó por Panamá como en sus mejores tiempos. A su llegada, fue recibido por el asesor de la Cancillería, Iván Picota. Pronto se le acabarán las oportunidades de rumba por el Casco, a cuenta del Estado.

COFFEE BREAK. Más extravagancias de la Asamblea General de la OEA. Los refrigerios y las estaciones de café para 1,500 personas durante cinco días costarán $150,000 y $87,500, respectivamente. En total, $237,500. La próxima vez que un estudiante se caiga de un puente zarzo o que se agoten los medicamentos en las farmacias del Minsa, recuerde cómo se gastó el dinero en esta cumbre.

NECIO. ¿Qué ha pasado con las aspiraciones reeleccionistas de Jorge Herrera? Ayer se reunió la bancada panameñista. Por fin, ¿tiene o no tiene los votos para permanecer un año más en la presidencia de la Asamblea? Dice Popi Varela que, si Herrera no asegura los 36 votos antes del 30 de junio, le recomendará retirar su candidatura. Pero ¿para qué esperar hasta el día previo a la elección? Hasta en el Palacio de las Garzas ya reconocieron que, si todo sigue así, ganará Shirley.

INVITADOS. Por cierto, Herrera salió de la reunión con los panameñistas y se dirigió directamente a la ceremonia de apertura de la Asamblea General de la OEA, en Las Islas de Atlapa. En este evento también estaba Shirley. Menos mal que una parte de los discursos se centró en el combate al crimen transnacional y al narcotráfico.

TORTULINO. La Presidencia lo hizo de nuevo: ordenó el cierre de las oficinas públicas a partir de las 2:00 p. m., con motivo del segundo partido de Panamá en el Mundial de Fútbol. Menos mal que el tercero no pudo declararlo libre, porque cae sábado.

ESTABLISHMENT. Según los grupos estudiantiles, el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi consulta sus decisiones con el rector encargado, Pedro González. Cuando querían evitar que sacaran a Etelvina del cargo, les importaba la autonomía; pero, a la hora de reconocer la independencia del organismo electoral, no.