Panamá, 24 de junio del 2026
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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    MOVIDAS. Hay tres cosas que fluctúan en el mercado: la bolsa, el bitcoin y el valor relativo de los votos de Cambio Democrático (CD). Resulta que la bancada de ese partido es determinante en la escogencia del próximo presidente de la Asamblea Nacional, razón por la que los dos bandos están haciendo lo imposible por atraer el voto de sus ocho diputados. La oferta de la bancada del mal es que Eduardo Vásquez (de CD) se mantenga al frente de la Comisión de Presupuesto. Mientras, en el lado menos oscuro de la fuerza han doblado la apuesta y estarían dispuestos a ofrecerle la mismísima candidatura presidencial a Vásquez. Otra posibilidad es que Jorge Herrera decline la candidatura a favor de Panchito Brea, que aunque es del Panameñista se lleva bien con todos, sin excepción. Parece que esta elección va a ser lo más interesante que suceda en este país, después de los juegos de la Sele.

    MAL RECUERDO. Según Popi, el diputado Manuel Cohen, de CD, sería el candidato a vicepresidente de Shirley. Que Cohen y Shirley sean las cabezas más visibles de esa nómina sería como volver a los viejos tiempos. Solo faltan Odebrecht y las partidas circuitales.

    CHISTE. El PRD circuló ayer una fotografía de una supuesta reunión de su bandada, para informar que todavía mantienen “conversaciones” y evalúan distintos escenarios, “incluyendo la posibilidad de presentar una candidatura propia”. Ni ellos se creen ese cuento.

    PREMIO. La Policía ha elevado a $4,000 la recompensa por información que conduzca a la captura de 15 evadidos de La Joyita que, 24 días después de la fuga, permanecen prófugos. Si hubieran destinado la partida del almuerzo del Bicentenario ya estarían los 15 en la cárcel.

    MAREA ROJA. El presidente Mulino disfrutó del partido con su familia, en la arena Roberto Durán. Entre la multitud destacaba el contralor Anel Flores. ¿Estaba invitado o se coló?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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