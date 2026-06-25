Panamá, 25 de junio del 2026
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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    PROTECCIÓN DIVINA. El presidente de la Asamblea y aspirante a la reelección, Jorge Herrera, participó ayer en las patronales de San Juan Bautista, en Aguadulce, con su suplente y su familia. Ahora es cuando más debe rezar. No importa si lo hace solo o acompañado.

    CHARADA. Los cancilleres de Panamá y China se reunieron hace un mes, el pasado 26 de mayo, en Nueva York. Ahí supuestamente acordaron resolver sus diferencias mediante un “diálogo constructivo”. Al día siguiente, hubo seis buques retenidos en puertos chinos, cinco de los cuales llevaban bandera panameña. Y el 28 de mayo ocurrió lo mismo: cuatro de las cinco embarcaciones detenidas en China navegaban con bandera panameña. Si no se hacen las cosas como el gigante asiático quiere, vienen las represalias.

    OFERTA. Ahora que el PRD anda diciendo que podría tener candidato propio para la presidencia de la Asamblea, ¿a quién van a postular? Siempre son los mismos: Benicio, Pineda, Bolota… Es como escoger entre un dolor de cabeza, de espalda o de muela.

    LLAMADO. El Tribunal Superior de Elecciones de Unachi emitió una circular para recordar a las autoridades universitarias que la ley orgánica les prohíbe participar en campañas proselitistas o promover candidaturas. No respetan ni sus propias normas.

    PLATAL. Más sobre los gastos de la asamblea de la OEA. Las tarimas costaron $80,000, pero hubo una que se cotizó por separado y que se utilizó para tomar la foto oficial con los delegados y jefes de Gobierno. Esa costó $15,000. También había una cotización de $25,000 para un almuerzo con las primeras damas, pero, que sepamos, solo vino la de Guatemala. Parece que a esta cumbre solo le faltaron los Cadillacs.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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