Exclusivo

PULSO. Todo indica que, finalmente, Cambio Democrático (CD) se va con la bancada del mal. A estas alturas, ya ni siquiera le contestan los mensajes a los diputados de la oposición. Lo que es realmente espantoso es que ese partido habría comprometido su voto no ante Shirley, sino ante José Raúl Mulino, lo que quiere decir que, muy probablemente, el Ejecutivo todavía estaría operando en beneficio de los intereses de alguien de Bogotá. Con esta maniobra, estarían engrasando la bisagra de la puerta giratoria para usarla nuevamente.

RESERVADO. Camacho avisó que una de las candidaturas a la vicepresidencia será para CD. Este mercado persa no se acaba hasta la mañana del 1 de julio.

MENSAJE. Jorge Herrera mandó a hacer un video sobre su año de gestión al frente del Legislativo, en el que, de forma ecuménica, aparecen caras visibles de todas las bancadas. También hay personalidades del Ejecutivo. El presidente Mulino sale en el video en tres ocasiones, lo que denota que Herrera sabe quién mueve los hilos de las marionetas.

CÁRCEL. Si al exdirector del Ifarhu, Samuel Buitrago, le han sentenciado a ocho años de prisión por la asignación irregular de auxilios económicos por $155,000, ¿cuánto deberían darle a los responsables de los auxilios que se repartieron en el gobierno pasado? En la base de datos que reconstruyó La Prensa hace dos años están los nombres de 2,144 beneficiarios, que representan un gasto de $141.6 millones. Se salvan de que no es aplicable la regla de tres.

FRESCOS. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea —la única que puede sesionar durante el período de receso— no se reúne desde el 27 de mayo pasado. Cuando regresen, a partir del 1 de julio, ya serán otros comisionados.