Panamá, 30 de junio del 2026
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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    CUADRADOS. Carlos Saldaña, que fue parte de la coalición Vamos hasta febrero pasado, ahora busca votos para Shirley Castañedas. Manuel Cheng, otro expulsado de Vamos, también se fue al lado oscuro de la fuerza. Manuel Samaniego, en tanto, todavía no ha exteriorizado sus preferencias. Ellos decidirán si se convierten en cómplices o testigos.

    ESPERANZA. Como siempre es posible un milagro, el aspirante a la reelección, Jorge Herrera, no ha retirado su candidatura. Herrera tendría los votos de los Panameñistas (8), Vamos (15), Seguimos (4), Popular (2) y Nefatalí Zamora. Si los diputados de CD no recapacitan y votan por Shirley, quedará confirmado que este país está secuestrado por el crimen.

    CACERÍA. El independiente Jorge Bloise, de Vamos, también anda buscando votos para Herrera. Supuestamente, él sería el candidato a una de las vicepresidencias de la nómina opositora. Tal vez convenga más un candidato presidencial como Bloise y que Herrera decline.

    DELEGADO. El presidente Mulino anunció que el canciller Martínez Acha lo representará en la Cumbre del Mercosur, en Asunción, Paraguay, ya que esta coincide con los actos del martes 1 de julio en la Asamblea, cuando le corresponde rendir un informe a la Nación. Como se queda en Panamá, tendrá que buscar otra excusa para no convocar a la conferencia de los jueves.

    INDIFERENCIA. La secretaria general del PRD, Balbina Herrera, advirtió que está ocupada en la reorganización del colectivo y que serán los “líderes” de la bancada quienes decidirán por quién votar. El miércoles quedará probado que, oficialmente, han dejado de ser un partido de oposición, si es que alguna vez lo fueron.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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