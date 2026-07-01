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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    DIVISIÓN. En la víspera de la elección en la Asamblea, han surgido dos candidatos presidenciales: Betserai Richards y Grace Hernández. Ambos pertenecen a la misma bancada, la de Seguimos, pero Hernández cuenta con el respaldo de Vamos. Esto es un disparate. Cualquier cosa que fragmente el voto opositor favorece a Shirley, no a la Asamblea ni al país.

    PUSILÁNIMES. Parece que los panameñistas, ante la imposibilidad de conseguir votos suficientes para la reelección de Jorge Herrera, se van a abstener en la votación para la escogencia del presidente de la Asamblea. Eso solo puede beneficiar al candidato que ahora mismo tiene más votos; es decir, Shirley. Ojalá recapaciten.

    REALIDAD. La planilla legislativa siguió engordando durante la gestión de Herrera: en junio de 2025 había 4,444 funcionarios eventuales y permanentes —según el nodo de la Contraloría— y ahora hay 5,088. No es la única mancha en su legado: no hubo cambios en el reglamento interno, las oficinas VIP se mantienen y persiste la manía de aumentar el presupuesto del Legislativo mediante traslados de partida. ¿Será que no hay nadie con apoyo político o músculo suficiente para acabar con estas prácticas tan parasitarias?

    MALDAD. En Vamos seguramente piensan que Herrera les falló porque, entre otras cosas, no se aprobaron las modificaciones al reglamento interno. Ese proyecto se quedó en la Comisión de Credenciales —que preside Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM)—, la cual lo aprobó en primer debate poco antes de empezar el receso legislativo. De ese modo, hubo pocas oportunidades de agregarlo a la agenda del pleno. ¿Será posible que Castañeda lo hizo a propósito, solo para sabotear cualquier posibilidad de continuidad de la alianza de Vamos con el Panameñista?

    WHITE SHARK. La Asamblea escribe hoy uno de sus capítulos más nefastos. La elección de Shirley nos recuerda aquella escena clásica de la película Tiburón en que una boya en movimiento nos indicaba en forma inequívoca que el indeseable escualo, aunque no aparecía en la toma, estaba listo para atacar…

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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