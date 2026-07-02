Exclusivo

¡SALUD! Anoche, el Ejecutivo y el Legislativo consumaron su escandaloso concubinato político brindando por la victoria de Shirley, en el hotel JW Marriott de Punta Pacífica. Ministros y directores de entidades alzaban sus copas con lo más granado de RM y sus aliados. Algo así como un “parking” de Bagdad y Calor Calor, pero amenizado por Sandra Sandoval. Aseguran que el contralor Flores -con su vocero y el secretario general de la entidad- fue avistado por esos lares… Ojalá que no haya llegado para firmar la cuenta.

ADIVINANZA. En su informe al país, el presidente Mulino omitió referirse a la que ha sido su mayor hazaña: que Shirley, que hace un año logró 34 votos, ahora —sin haber hecho nada más extraordinario que aparecer por Bogotá— logró 42. ¿Cómo lo hizo? Para evitar explicaciones, hoy no habrá conferencia de prensa. Si tanto tiene que huirle al asunto, la próxima semana la conferencia la debería dar Shirley.

GARULILLA. En las gradas de la Asamblea, observando la votación, había una nutrida representación del martinelato: Alma Cortés, Roniel Ortiz, Alfredo Vallarino, Lourdes Castillo, Jessica Canto… ¿Todavía alguien duda de que, con esta elección, le han dado las llaves de la Asamblea a un convicto? Parece mentira que Panamá se haya separado de Colombia hace más de 120 años para terminar siendo controlada desde Bogotá.

MENSAJE. El diputado independiente Luis Duke apareció con una corbata negra que, en letras blancas, tenía el mensaje: “Basta ya de corrupción”. En vez de solo llevarla puesta, ha debido donar una docena de ellas a algunos de esos colegas que se distinguen por su inclinación hacia los delincuentes.

CHISTE. El PRD suscribió un “documento de compromisos institucionales” con Shirley. En ese acuerdo, de 13 puntos, se comprometen a respetar la “dignidad” de todos los funcionarios de la Asamblea (o sea, en idioma de la cosa nostra legislativa, a no botar a los emplanillados del PRD), asegurar que el presupuesto se utilizará conforme a la ley (es decir, se seguirá derrochando en oficinas VIP y otras gramíneas), proseguir con (impedir) las reformas al reglamento interno y defender la autonomía de la Asamblea, entre otros asuntos. Es como si Gatúbela y el Pinguino hubieran acordado no cometer más fechorías en Ciudad Gótica.

POPULISMO. Por cierto, como parte de los compromisos adquiridos con el PRD, Shirley deberá impulsar la “discusión y aprobación de la ley bancaria” y regular servicios como el internet, la electricidad, la telefonía y el cable para que el precio de estos servicios sea más accesible. A ver si realmente se atreven…

MEZCLA. El anuncio de que Manuel Cohen sería el vicepresidente que acompañará a Shirley lo hizo Cambio Democrático (CD) desde el Palacio de las Garzas, al terminar la reunión que sostuvo con el presidente Mulino el pasado martes. Es como un gran guacho de mariscos: ya no se sabe quién es camarón, pulpo, almeja o calamar, pero al final, todos están en el mismo plato. Lo único cierto es que están para satisfacer la gula del mismo comensal.