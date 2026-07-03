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UNPOST. A la nueva presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, le encanta compartir fotos de sus cenas en Mar-a-Lago, pero no ha divulgado ni una de la parranda de la victoria en el JW Marriott. ¿A quién no quería que la gente viera? ¿A los ministros contratistas?

ALEGRÍA. En la fiesta estuvo presente casi todo el dream team. Pero, además, estuvieron su esposa, sus hijos y hasta la más querida de las periquitas. Toda una celebración en familia que disfrutaron todos.

DESDÉN. El presidente Mulino anunció que unos estudios —realizados por una firma “de primer nivel”, a la que no nombró— determinaron que el ferrocarril que conectará la capital con David es un proyecto viable. No obstante, ese documento será sometido “a la validación de un tercero internacional, independiente y objetivo”. El primer estudio de viabilidad lo realizó -hasta donde se sabe...- la empresa estatal China Railway Design Corporation. Tal vez, por eso, ahora no lo quiere usar…

ENQUISTADOS. Tito Afú recordó que están de aniversario: él y Popi Varela cumplen 28 años como diputados, y Benicio, 38. Por algo dicen que yerba mala nunca muere…

REJAS. Parece que Mulino tiene debilidad por los centros penitenciarios. En abril de 2014, cuando era ministro de Seguridad en el gobierno de Martinelli, se inauguró La Gran Joya, en Pacora, con una inversión de $158.5 millones y capacidad para albergar a 5,504 detenidos. Ahora vienen tres nuevas cárceles, que costarán $400 millones. ¿Será que ha fracasado la política contra la criminalidad?