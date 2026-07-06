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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    ACERTIJO. Ahora que se instaló la nueva junta directiva de la Asamblea, empieza oficialmente la rebatiña por el control de las comisiones legislativas. Camacho se resiste a confirmar si presidirá o no la Comisión de Gobierno, por tercer año consecutivo. Si no dice nada, es porque probablemente sea cierto o van a poner a otro servil. Como sea, es poco lo que se puede hacer para evitar la entrega de esa comisión a intereses oscuros.

    PAVO. En tanto, en la Comisión de Presupuesto, unos apuestan por la reelección de Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), como presidente de dicha instancia, mientras que otros sostienen que no, que será reemplazado por quien hasta ahora ha sido su vicepresidente, Chello Gálvez, de RM. Si ponen a Chello, el presupuesto se puede ir en la compra de pavos y jamones.

    CULEBRITAS EMBERRACADAS. Duelo de venenos en el partido de las culebritas. La dirigencia del Panameñista increpó a José Blandón por opinar que el partido no debió abstenerse en la votación del 1 de julio. El jefe de bancada, Popi Varela, señaló que la bancada optó por mantener el “equilibrio” entre dos “fuerzas diametralmente opuestas”: la del Gobierno (que lidera RM) y la de la oposición (con mayoría de Vamos). Esa podría ser la declaración más desequilibrada que ha ofrecido un diputado en los últimos días.

    STOP. Ernesto Cedeño presentará una demanda para impedir que la Alcaldía de Panamá utilice el “cepo” o bota inmovilizadora en aquellos vehículos que se estacionen sobre las aceras del distrito capital. Cedeño alega que esa es competencia de la ATTT, no de la alcaldía. Al final será la Corte la que decida, pero, en realidad, en Panamá hay dos verdades: no hay lugar para estacionarse y todo el mundo se estaciona donde le da la gana.

    ESCONDIDOS. La Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema comunicó que, a partir de la fecha, los edictos ya no aparecerán en una lista abierta en el sitio organojudicial.gob.pa. Quien quiera consultar alguno en particular deberá indicar el número del expediente. Otra bofetada a la transparencia.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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