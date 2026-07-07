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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    ‘MURALLA’. Camacho, quien habla más que la presidenta de la Asamblea, ha dicho que aquellos proyectos rechazados en la Comisión de Gobierno son una “ñamería”. ¿Acaso se refiere a aquellas propuestas anticorrupción? Dos de esos proyectos eran del procurador Luis Carlos Gómez Rudy. ¿Será que eso también forma parte de la negociación sostenida en la Presidencia de la República?

    AFECTO. A propósito de Camacho, en Telemetro Reporta aclaró que su razón de vivir no es Ricardo Martinelli. Si es así, lo disimula muy mal.

    CLANES. En la Asamblea no se ha podido convocar a una reunión de la junta directiva ampliada porque hay bancadas que todavía no han comunicado formalmente quién es su jefe. En el PRD, ya se anunció que el jefe de bancada es Benicio y el subjefe, Pineda. Y en RM, son Camacho y Dana Castañeda, respectivamente. Si alguien sabe dónde está el botón que resetea la Asamblea, por favor, que lo presione ya, antes de que sea tarde.

    QUÍTATE. Todo indica que en RM le han metido una zancadilla al diputado Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), para sacarlo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Así paga el diablo a quien bien le sirve…

    URNAS. La diputada Alexandra Brenes presentó una propuesta legislativa que convoca a un referéndum para decidir la reapertura de la mina en Donoso. ¿Eso ya lo sabrá el Tribunal Electoral?

    CEPO. Parece que el Ejecutivo no tiene inconveniente con la decisión de la Alcaldía de Panamá de colocar una araña o bota inmovilizadora a los vehículos que se estacionen sobre las aceras. El director de la ATTT, Nicolás Brea, dijo en el programa radial de Álvaro Alvarado que su entidad solo puede sancionar a los conductores que cometan infracciones en la vía. Lo que suceda en las aceras no le concierne. Si usted sabe lo que le conviene, mejor no se estacione donde no debe.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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