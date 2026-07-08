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POR FUERA. Por lo menos seis diputados de distintas bancadas (Vamos, CD, Panameñista) están en Taiwán. Regresan a finales de esta semana. ¿Cómo se les ocurre irse de viaje, cuando está pendiente la conformación de las comisiones legislativas? ¿Por qué no se fueron hace un mes, durante el receso de las sesiones ordinarias? No puede ser que un boleto de avión es más importante. A los de RM, protagonistas de la verdadera rebatiña, no se les ocurre irse ni a Paso Canoas.

#FREEMARTINELLI. En el pleno legislativo, empezó la discusión de las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. Ernesto Cedeño va a proponer un artículo para impedir que sus colegas coloquen carteles en sus curules. Ojalá lo aprueben; sería repugnante que se active el movimiento #LiberenAlConvicto.

DESAFÍO. El periodista José Ricardo Muñoz, que fue asesor de José Luis Fábrega en la Alcaldía de Panamá, ahora será el jefe de prensa de la Asamblea. Le deseamos buena suerte, porque podría necesitarla… primero estuvo con el Tanque y ahora con Shirley. Su movimiento es lateral.

LISTA. Bolota sigue en su cruzada contra los padres que no pagan pensión alimenticia. Ha propuesto la creación de un “registro nacional de deudores”, el embargo de los bienes y la suspensión de membresías en gimnasios y plataformas de streaming para aquellos padres morosos. Según él, las medidas también serán aplicables a los padres que están en el extranjero. Ojalá pusiera el mismo empeño en el combate al crimen organizado.