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PASO FIRME. Parece que el almuerzo del pasado miércoles fue parte de la retribución por haber ayudado a Shirley. Estaban todos los partidos que votaron por ella el 1 de julio y también los panameñistas, que se abstuvieron. Ahora se entiende a quién favoreció esa decisión…

PLAGA. Las curules del PRD estaban vacías ayer, durante la sesión del pleno legislativo. Se fueron antes de que empezaran los trabajos de fumigación. Y no son insectos. Lo malo no es que se vayan algunos de ellos, sino que seguramente regresarán.

DESMEMORIADO. El presidente Mulino dijo que no invitó a los de Vamos y Seguimos porque “ellos no son parte”. ¿De qué habla el presidente? ¿Acaso está reconociendo que una “parte” de la Asamblea se mudó a la Presidencia? Ha despreciado a Vamos y Seguimos, que aportaron 13 votos a favor de las reformas a la CSS, pero sí invitó al PRD, que votó en contra. También parece haber olvidado que, hace un año, acusó a diputados perredistas de estar “carboneando” las protestas de Bocas del Toro. Tanto que se quejaba y ahora almuerza con ellos cada dos semanas.

IRONÍA. Mulino excluye de las reuniones a los que no son “parte”, pero esta semana acudió a la apertura del edificio “de la tolerancia” del Museo de la Libertad y la Democracia. Ahora su presencia en ese lugar se convirtió en una burla.

ESCOLTA. El presidente llegó a Bocas del Toro —un día después del aniversario de las cruentas protestas en Changuinola— acompañado por su lugarteniente y diputado del PRD, Benicio Robinson. Ahora resulta que Benicio sí es “parte”... ¿Será que todavía tienen que pedir permiso a Robinson para entrar a esa provincia?