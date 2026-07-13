MENÚ. Gracias a las infidencias de Raúl Pineda, hemos conocido que el presidente Mulino supuestamente planteó cuatro temas en el almuerzo de la semana pasada con las “partes”: sustancia económica, mina, río Indio y constituyente. La sustancia económica ya fue aprobada y está fuera de la agenda legislativa; de hecho, ahora es competencia estricta del Ejecutivo. La mina supuestamente no va a la Asamblea. Río Indio es un proyecto de la ACP. Y la constituyente está en fase de “alfabetización”. Entonces, parece que hablaron de temas que no conciernen a la Asamblea o de otra cosa… ¿Qué le esconden a la población?
RESERVA. Según Pineda, Benicio no se ha “apuntado” para integrar la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Como si eso fuera importante… Lo que realmente preocupa es si la va a presidir o no.
ANUNCIO. Este lunes, la “comisión de alto nivel” rendirá un informe “de actualización” sobre su análisis de la auditoría de la mina en Donoso. ¿Será que vamos a escuchar al ministro Juan Carlos Navarro desmintiendo todo lo que dijo en campaña respecto a la mina o todo lo que nos dirá ahora es falso?
IN FRAGANTI. El Ministerio de Gobierno anunció que un custodio fue sorprendido en momentos en que intentaba introducir seis teléfonos celulares en La Joya, escondidos en un vehículo de la propia institución. Qué bien que ya agarraron a uno. Pero, con la cantidad de celulares que encuentran cada vez que hacen una requisa (451 en la de hace un mes), eso debe ocurrir un montón de veces.
HAPPYLAND. Según el sitio News Room Panama, la capital panameña es la segunda ciudad más feliz de 2026. La primera es Bath, en Inglaterra. ¿Será que esa encuesta la aplicaron en carnavales o en quincena?