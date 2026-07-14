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POR FUERA. Para no romper la rutina de un viaje por cada mes de gobierno, el presidente Mulino se marcha este martes a México. Por tanto, esta semana tampoco habrá conferencia de prensa. Esa tribuna la deberían aprovechar el ministro de Economía y el director de la DGI para que el país entero escuche sus explicaciones sobre la red desmantelada en la operación Pandora. Siete de los detenidos en dicho operativo todavía aparecen en la planilla de la DGI. Con ellos, dando la cara, debería estar el superintendente de Bancos.

16. Vamos anunció que la diputada Patsy Lee, del Partido Popular, se unirá a sus filas. La noticia no debería sorprender a nadie: Lee, que hasta ahora se había abstenido de unirse a alguna bancada, siempre apoyó la línea de Vamos. ¿Para dónde irá ahora Eliécer Castrellón?

COFFEE SHOP. La Asamblea desembolsará $750 para la compra de 10 bolsas (de 5 libras cada una) de café geisha, para servir a las “personalidades” que visitan la presidencia de ese órgano del Estado. Hace nueve meses se gastaron $650 para abastecer la máquina de espresso que hay en el pleno. Esta gente gana por lo menos $7,000 al mes, pero hay que costearles hasta el capuchino.

CHISTE. Ahora dicen que Bolota podría presidir la Comisión de Educación de la Asamblea. El mundo al revés… Viendo quiénes están al frente de la Asamblea, no se podía esperar otra cosa.

FUGA. Raúl Pineda aseguró que, como parte de la renovación del PRD, dejará su puesto en el CEN. ¿Tan deteriorado está ese partido que ni Pineda quiere estar en su directiva? En julio de 2024, poco después del cambio de gobierno, el PRD tenía 641,292 adherentes; ahora hay 550,997. Es decir, que en dos años ha perdido 90,295 inscritos o el 14.1% de su membresía.