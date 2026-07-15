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RETÉN. El diputado Isaac Mosquera, quien estuvo investigado y detenido por casos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales, presentó un anteproyecto de ley “de segunda oportunidad y derecho al olvido penal”, que busca “regular” la cancelación de antecedentes y registros judiciales. Después se molestan cuando les dicen que la Asamblea está controlada por la delincuencia organizada.

UBICADOS. Hoy vence el plazo para que tres diputados (Neftalí Zamora, Carlos Saldaña y Manuel Samaniego) se adhieran a alguna de las bancadas ya existentes. Cuando esto se produzca, se conocerá la cantidad exacta de integrantes de cada bancada y, a partir de ahí, se asignarán los puestos en las comisiones. Habrá que esperar para conocer cuál será la nueva excusa para no ponerse a trabajar de una vez. Ya la Asamblea parece la casa de Walt Disney: siempre hay un cuento, pero sin princesas.

BIENVENIDO. Si Neftalí Zamora se une a Seguimos, esa bancada -que no existía hace un año- tendría ya cinco miembros. A ese ritmo, en 2029 podrían tener el mismo tamaño que el CD y el Panameñista.

SU EXCELENCIA. A su llegada a México, el presidente Mulino fue recibido en la pista por el exdiputado y actual embajador Abraham Martínez. En 2011, una investigación de La Prensa reveló que Martínez compró cuatro apartamentos en Condado del Rey sin financiamiento bancario. Pero, como Mulino se cree el río Jordán, a cualquiera de los que están cerca de él se le desaparecen los pecados. Y, si no, siempre queda la puerta giratoria.

CAFETÍN. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó una visita de cortesía a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas. Para momentos así es que se gastaron $750 en la compra de bolsas de café geisha.

TÓXICO. En diciembre pasado, el Ejecutivo estaba en un pleito con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, por el manejo de la basura. Pero el problema persiste: ya están las retroexcavadoras, los pataconsitos, los gusanos, la gente que recoge basura en otro lado, pero la tira en el distrito… ¿Cuál era el apuro? Parece que no era solucionar el problema, sino quitarle atribuciones a la alcaldía, a costa de los habitantes.