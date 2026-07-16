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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal Cual

    Mónica Palm
    Tal Cual
    Tal cual - Mónica Palm

    EQUIPARACIÓN. Ricardo Valencia fue electo presidente de la Asociación de Diputados Suplentes. Tiene lógica, dado que el elegido es suplente de Shirley. No es la única coincidencia entre ambos: Valencia es abogado en el juicio que se lleva a cabo desde hace un año contra los implicados en la operación Fisher. Como parte de su discurso, opinó que los suplentes deberían ganar lo mismo que un viceministro, o sea, $6,000 al mes. ¿Acaso un viceministro puede defender a un presunto narco mientras cobra un salario del Estado?

    POR FUERA. Mayer tiene un asesor menos: se trata de Alfonso Enrique Ardines, alias “Francois”. Ojalá encuentren un buen uso para los $6,000 que recibía mensualmente como director ejecutivo institucional de la Alcaldía de Panamá.

    LÍO. Se ha complicado la conformación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, porque Realizando Metas, cuando estaba en campaña buscando votos, le habría prometido el control de esa instancia al PRD, por un lado, y a CD, por el otro. Eso sucede cuando el candidato no cuenta con el apoyo legítimo de todos: se ofrecen algunas cosas, asumiendo equivocadamente que después no habrá que cumplirlas.

    PORTAZO. Parece que Seguimos le dijo a Neftalí Zamora que no seguían con él. Los cuatro miembros actuales no quieren perder la cuota de poder que ha adquirido esa minibancada al sumar nuevos integrantes. Además, ya fue bastante complicado lidiar entre ellos con los eventos previos al 1 de julio. Los políticos y sus cosas…

    GET TOGHETER. El embajador Kevin Marino Cabrera recibió a los miembros del Grupo de Amistad Parlamentario Panamá-Estados Unidos. Una veintena de diputados acudió a la cita. Cualquiera podría intuir que algunos de los invitados no son tan amigos de aquello que predica Estados Unidos, pero, en fin… Esto es lo que tiene que aguantar un diplomático.

    GOOD BYE. Por cierto, el embajador Cabrera respondió a la diputada Patsy Lee y remarcó que a cualquiera le pueden retirar la visa de ingreso a Estados Unidos, antes de que la misma expire. “Si ella duda, que aplique de nuevo para que vea su resultado?”, remarcó. Se puede decir más alto, pero no más claro.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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