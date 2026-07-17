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PASADO. Eduardo Silvestre López, antiguo jefe del Departamento de Cuenta Corriente de la DGI, fue despedido del MEF en 2003. ¿En qué momento lo recontrataron? ¿Quién decidió traerlo de vuelta? Ya es hora de que las autoridades enseñen la cara. El Mundial termina el domingo, así que ya no tendrán esa herramienta de distracción.

EN ROJO. En la Unachi han suspendido las vacaciones de todo el personal. Para colmo, no les han pagado la quincena ni han abonado la deuda con la CSS. ¿Todavía se mantiene la ayuda técnica que ofreció el ministro de Economía? Que la acepten de una vez y asunto resuelto.

CARA A CARA. Según el diario Financial Times, esta semana llegó una delegación panameña a Pekín para hablar de cooperación, administración de los puertos panameños y retención de buques de bandera panameña en puertos chinos. En la mesa también está un acuerdo sobre transporte marítimo que se renueva cada tres años y que, desde el pasado mes, está vencido. El timing es perfecto.

REBATIÑA. Crispiano Adames y Nelson Jackson casi se van a los puños por culpa de un nombramiento. Resulta que Adames quiere designar a un dirigente juvenil del PRD de apellido Pitty, pero Jackson quiere que ese cargo lo ocupe uno de sus allegados. El PRD tiene la planilla más grande de la Asamblea (700 personas que cuestan $1.2 millones en salarios mensuales) y, aun así, regatean. Seguramente por eso es la pelea: no cabe un alma más.

GATOSOLOS. Los diputados Neftalí Zamora, Manuel Samaniego y Carlos Saldaña se abstuvieron de sumarse a alguna de las bancadas ya existentes. No queda claro si esta decisión es voluntaria o si nadie más los quiso recibir.

REENCUENTRO. ¿Adivinen quién estaría invitado a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el próximo 7 de agosto? Tal vez esta vez el presidente Mulino se vaya sin la primera dama; su date sería el loco.