Exclusivo

PARTE. El MEF se ha constituido como querellante en la causa penal por la manipulación del sistema e-Tax de la DGI. Si el MEF no está influenciando en el rumbo de la investigación del Ministerio Público, su participación en el proceso es una buena señal, porque podría indicar que están dispuestos a que caiga quien tenga que caer.

HINCHA. El alcalde Mayer Mizrachi fue uno de los testigos del triunfo de España. Estuvo en el estadio de New Jersey, para la final del Mundial de Fútbol, vistiendo una camiseta de la selección de Panamá. Ojalá esta vez no se haya llevado una banca.

METICHE. Algo que no puede faltar en la rebatiña que ocurre cada mes de julio en la Asamblea, es Benicio Robinson. Ahora se ha empecinado en presidir la Comisión de Presupuesto. La última vez que se sentó en ese puesto, ahí se quedó por siete años (de 2018 a 2024). Ahora que están revisando el reglamento interno de la Asamblea deberían introducir una modificación para impedir la reelección inmediata en las comisiones.

REBATIÑA. Pero como la gula no tiene exclusividad, a Benicio le ha surgido un nuevo contrincante directamente de las entrañas de RM: Nelson Jackson. Y si no se deciden pronto, va a quedar Chello. En el camino ya quedó atragantado Eduardo Vásquez, de CD. Lo malo es que en medio de tanta voracidad, el menú lo pagamos nosotros…

PROFE. Una comisión que aparentemente si está lista para ser instalada, es la de Educación. Su presidente será Bolota, quien ha sido docente de la Nocturna Oficial de Colón, del Colegio Simón Urbina, de la Universidad del Trabajo y de la Universidad de Panamá. Ser profesor no es un requisito para dirigir esa comisión, pero predicar con el ejemplo sí debiese serlo. Agredir mujeres, subvertir el orden público y defender a convictos desde una curul no son conductas nada educativas. Ojalá que llegue el día que esa comisión se convierta en la de buena educación.