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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    FESTÍN. Si no abren la tienda, no hay negocio. Eso lo saben quienes usufructúan de las comisiones de la Asamblea Nacional, que suelen ser los más beligerantes cuando se hace la repartidera. Ayer circuló desde temprano la lista de los posibles integrantes de cada una de las 15 comisiones. Benicio tachó nombres e hizo ajustes constantemente, incluso cuando la lista se encontraba ya en el estrado, colocada en el escritorio de la diputada presidenta Shirley Castañedas. Ya saben en manos de quiénes realmente estamos.

    MOVIDA. A propósito de Benicio, como la pelea por presidir Presupuesto es ahora entre Nelson Jackson y Eduardo Vásquez, pretende dirigir la Comisión de Gobierno. Se acerca la hora de poner a prueba el discurso del presidente Mulino…

    PODER. Con Benicio y Camacho, el resto de la Comisión de Gobierno estaría conformado por Ósman, Alaín Cedeño, Ariana Coba, Julio de la Guardia, Raphael Buchanan, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler. A esta comisión le correspondería prohijar y aprobar, en primer debate, el proyecto de ley de la impunidad. Todavía no entienden que la Asamblea no es el lugar para ajustar cuentas y defender delincuentes.

    TRANSPARENCIA. El diputado José Pérez Barboni ha solicitado copia del informe de viabilidad del tren Panamá-Chiriquí. ¿Se lo darán? Nadie ha visto nada hasta ahora…

    TUMBE. Finalmente, Bolota se bajó (o lo ayudaron a bajarse) de la presidencia de la Comisión de Educación. Al frente de esta instancia estará Lilia Batista. Menos mal que recapacitaron. Si no corrigen sus errores con más frecuencia, no es porque no sepan hacerlo, sino porque no les da la gana.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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