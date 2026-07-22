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AMO. Las ansias de poder de Benicio no conocen límites. Ha quedado acomodado en tres importantes comisiones legislativas: Presupuesto, Gobierno —la cual preside— y Credenciales. Ya tiene la planilla más grande de la Asamblea y, además, es jefe de la bancada y presidente del CEN del PRD. Con razón mira a todo el mundo como si le estuviera perdonando la vida o hubiera que darle las gracias.

BARRIO NORTE. A propósito de la Comisión de Credenciales, todo indica que Dana Castañeda será reelecta como presidenta. Mientras tanto, Bolota ya no presidirá la Comisión de Educación, sino la de Asuntos Municipales. No hay que subestimar los temas que se ventilan en esa instancia: es allí donde se impulsa la creación de nuevos corregimientos, muchas veces con el propósito de ampliar cuotas de poder y captar más recursos del Estado. Después de lo que hizo en la junta comunal de Barrio Norte, ¿todavía lo dejan acercarse a una comisión que trabaja para gobiernos locales? Para cosas como esta deberían existir órdenes de restricción.

TRANS. En la Asamblea se presentó, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, un proyecto de ley para penalizar el transfuguismo político. La intención no es mala, pero la factibilidad de su objetivo es casi inexistente. Hace tiempo hay operadores de expresidentes y fundadores de partidos en otros colectivos, y nadie se escandaliza por eso.

PROA. La Cancillería informó que Panamá y China acordaron renovar el acuerdo de transporte marítimo suscrito por ambas partes en 2017 y que había vencido el mes pasado. La decisión fue adoptada en una reunión en Pekín, que se extendió del 16 al 17 de julio. Desde entonces, ha cesado la detención de buques de bandera panameña en puertos chinos. Esto puede ser considerado un gran triunfo diplomático. Qué más habrán negociado… Porque para renovar ese acuerdo no había que ir hasta allá; se podía hacer hasta por correo electrónico.

ARBOLITOS. El Ministerio Público realizó una inspección ocular en el Registro Civil del Tribunal Electoral para obtener el “reporte de árbol genealógico” de cinco funcionarios de la DGI, incluidos Eduardo Silvestre y Betzy Rodríguez, todos ligados a la red que manipuló el e-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales. También se solicitó el reporte de Milena, la hija de Betzy. Conociendo las estructuras que se arman en Panamá, a ese árbol habrá que revisarle cada hoja.