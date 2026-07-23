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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    ACECHO. Mientras los otros integrantes de la Comisión de Gobierno están viendo cómo liberan a un delincuente de su carga penal, Benicio seguramente va a estar concentrado en las reformas al Código Electoral. Ya el PRD, con el apoyo de otros colectivos, propuso quitarle a los independientes la posibilidad de presentar listas en los circuitos plurinominales. ¿A quién, con buenas intenciones, se le ocurrió que era una idea acertada poner a Benicio a dirigir esta discusión?

    SIEMBRA. Todo indica que Arquesio Arias, del PRD, presidirá la Comisión de Ambiente y Desarrollo. ¿Alguien lo ha visto alguna vez plantando, aunque sea, un cactus? ¡Ah!, pero es que en esta comisión está el proyecto de Benicio para flexibilizar la protección de los arrecifes coralinos, que vetó el Ejecutivo por inconveniente. Con razón.

    ALIADOS. El pasado martes, cuando Nelson Jackson fue electo vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio recordó que, en mayo de 2024, Jackson fue postulado en el circuito 3-2 por RM y el PRD. Desde entonces son “parte” y casi nadie se había percatado.

    SHOPPING BAG. Como parte de la operación Pandora, la fiscalía encontró que una funcionaria de la DGI (que ganaba $750 al mes) y su hija desempleada habían adquirido tres vehículos y eran clientes habituales del hotel Cubitá. En la denuncia anónima que recibió la fiscalía el 2 de mayo de 2025, que dio origen a la investigación, también se menciona que esa funcionaria también había adquirido dos casas, de $120,000 cada una, en una de las “mejores barriadas” de Chitré. ¿Cómo nadie se dio cuenta de esto? ¿Acaso estas ostentaciones eran algo tan natural a lo interno de la DGI que no llamaban la atención?

    PLANTÓN. Este jueves tampoco habrá conferencia de prensa “semanal” con el presidente Mulino. La última vez que hubo conferencia de prensa fue el 18 de junio. En vez de avanzar en transparencia y comunicación, retrocedemos.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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