Panamá, 24 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 24 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual

    DELACIÓN. Ya hay dos personas sentenciadas por su implicación en la operación Pandora. Ojalá que, entre los puntos acordados con la fiscalía, esté el compromiso de entregar toda la información que tengan, para entonces cruzar los dedos, encomendarse a un santo, tocar madera y lanzar una moneda a una fuente, a ver si así persiguen a todos aquellos cuyos nombres surjan en la investigación.

    CHANCE CASADO. Ayer se instaló la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que tiene nueve miembros, de los cuales tres son antiguos militantes de la coalición Vamos. ¿Será que ahora se mueven en bloque?

    TIRRIA. Algunos invitados y periodistas que asistieron a la inauguración del remodelado estadio Armando Dely Valdés quedaron patidifusos cuando el contralor Anel Flores se acercó y le espetó al director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, que la próxima semana presentará una demanda contra la adenda de un contrato adjudicado por esa entidad. Poco después, la Contraloría divulgó en sus redes sociales un video en el que Ordóñez, en un tono muy cordial, agradecía el apoyo de la Contraloría, con imágenes de ambos muy sonrientes. Si hay rabia, que no se note.

    ESPINOSO. Los ladrones se metieron en la junta comunal de José Domingo Espinar y se llevaron $23 de la caja menuda, las cámaras de videovigilancia y las computadoras personales de los funcionarios. Esta junta comunal está al lado de una casa de paz. Hay lugares que están vigilados las 24 horas del día… por los ladrones.

    AGRADECIMIENTO. Mireya Moscoso es una de las invitadas de honor a la toma de posesión de Keiko Fujimori, que será el 28 de julio, en Lima. En septiembre de 2000, cuando tenía un año como gobernante, Moscoso le dio asilo a Vladimiro Montesinos, el exjefe de inteligencia del expresidente Alberto Fujimori (padre de Keiko), quien huyó de Perú en medio de un escándalo de espionaje. Con razón Moscoso es una persona muy apreciada en ese círculo.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    Última Hora

    • 05:04 La DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscales Leer más
    • 05:03 RM suma las comisiones de Canal y Comercio; PRD presidirá Trabajo Leer más
    • 05:02 El sector privado sumó 63 mil empleos mientras cayó levemente el trabajo por cuenta propia Leer más
    • 05:01 Células madre en Panamá: clínicas ofrecen tratamientos sin evidencia científica Leer más
    • 05:01 MEF y Miviot analizan exención del 2% del ITBI para viviendas nuevas de bajos precios Leer más
    • 05:01 Casualidades de mi primer libro, 1980 Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: panameños en una guerra ajena Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más
    • 04:37 Oposición exige a la OEA activar Carta Democrática y desconocer ‘dictadura’ en Nicaragua Leer más
    • 03:30 Mientras el mundo mira a Irán, la guerra en Ucrania entra en una nueva fase Leer más