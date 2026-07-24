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DELACIÓN. Ya hay dos personas sentenciadas por su implicación en la operación Pandora. Ojalá que, entre los puntos acordados con la fiscalía, esté el compromiso de entregar toda la información que tengan, para entonces cruzar los dedos, encomendarse a un santo, tocar madera y lanzar una moneda a una fuente, a ver si así persiguen a todos aquellos cuyos nombres surjan en la investigación.

CHANCE CASADO. Ayer se instaló la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, que tiene nueve miembros, de los cuales tres son antiguos militantes de la coalición Vamos. ¿Será que ahora se mueven en bloque?

TIRRIA. Algunos invitados y periodistas que asistieron a la inauguración del remodelado estadio Armando Dely Valdés quedaron patidifusos cuando el contralor Anel Flores se acercó y le espetó al director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, que la próxima semana presentará una demanda contra la adenda de un contrato adjudicado por esa entidad. Poco después, la Contraloría divulgó en sus redes sociales un video en el que Ordóñez, en un tono muy cordial, agradecía el apoyo de la Contraloría, con imágenes de ambos muy sonrientes. Si hay rabia, que no se note.

ESPINOSO. Los ladrones se metieron en la junta comunal de José Domingo Espinar y se llevaron $23 de la caja menuda, las cámaras de videovigilancia y las computadoras personales de los funcionarios. Esta junta comunal está al lado de una casa de paz. Hay lugares que están vigilados las 24 horas del día… por los ladrones.

AGRADECIMIENTO. Mireya Moscoso es una de las invitadas de honor a la toma de posesión de Keiko Fujimori, que será el 28 de julio, en Lima. En septiembre de 2000, cuando tenía un año como gobernante, Moscoso le dio asilo a Vladimiro Montesinos, el exjefe de inteligencia del expresidente Alberto Fujimori (padre de Keiko), quien huyó de Perú en medio de un escándalo de espionaje. Con razón Moscoso es una persona muy apreciada en ese círculo.