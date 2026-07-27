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PISCO SOUR. Parece que el sueldo de Mulino viene con viaje incorporado: esta quincena le toca ir a Lima, Perú, para la toma de posesión de Keiko Fujimori. Con este ya son 27 viajes y 25 meses de gobierno. Quizá por tanta viajadera el país tiene los mismos problemas que tenía cuando tomó posesión.

HORMIGUITA. El pasado viernes, la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, encabezó un operativo de limpieza en las instalaciones de ese órgano, para sacar toda la basura y el caliche acumulado. Con todos los emplanillados que tienen ahí, ¿ni uno podía encargarse de eso?

IRONÍA. Benicio advirtió que no permitirá que la compra de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) se maneje “entre cuatro paredes ni de espaldas al país”. Lo dice él, que es uno de los padres del “cuartito” de la Comisión de Presupuesto.

TIC TAC... En cuatro días culmina el plazo que otorga la Constitución al Ejecutivo para presentar el proyecto de presupuesto general del Estado para 2027. En 2024, el MEF lo presentó casi al terminar la legislatura, el 8 de octubre, pero lo retiró el 10 y lo volvió a presentar el 15 de ese mismo mes. Como se empeñaron en aprobarlo a la carrera, ni siquiera completaron las vistas presupuestarias. Ojalá hayan escarmentado.

SUEÑO. El presidente Mulino ha dicho que la Constituyente será el gran legado de su gobierno, un tema que, sin embargo, estuvo ausente de su discurso del 1 de julio. Debería pensar en gestionar los problemas inminentes antes de soñar con legados.

DESPLIEGUE. El Órgano Judicial ha costeado una valla gigantesca simplemente para promover el lema: “La justicia avanza con un nuevo modelo de gestión civil”. ¿En qué contribuye semejante gasto en publicidad? ¿Acaso la justicia va a avanzar más o menos rápido por una valla?