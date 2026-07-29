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LAPSUS. Jamis Acosta andaba distraído en la elección de la vicepresidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Por eso, en lugar de votar por la diputada Yessica Romero, lo hizo por “Jessica Canto”, asesora en la Asamblea (y amiga personal de Shirley). Eso ocurre cuando se conducen de forma automática y tienen un disco duro de muy baja capacidad, que procesa información limitada.

EXPERTISE. El loco reflexionó sobre la presencia de influencers “malos”, que desinforman y utilizan las redes sociales para intimidar y sobornar. “La gente ya no cree el cuento… Todas esas falsas expectativas que venden, que muchas veces son mentira”, señaló. ¿Acaso está reclamando la paternidad de esa modalidad?

TÉRMINO. Ayer venció el plazo para investigar penalmente a Gaby Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado, luego de que un juez de garantías se negara a declarar el caso como causa compleja. Ahora la Fiscalía Anticorrupción deberá presentar su escrito de acusación. Hasta a un cazador de iguanas le declaran una causa compleja, pero en esta ocasión no.

DINOSAURIOS. El PRD anunció que en 2027 celebrará un congreso nacional ordinario para “renovar” sus estructuras. ¿Renovar? ¿Cómo van a implementar cambios reales con Balbina, Pineda y Benicio al frente del proceso?

MUTIS. La coalición Vamos ha puesto sobre la mesa la transformación del marco regulatorio del sistema eléctrico del país. El presidente Mulino antes se quejaba de la prestación del servicio, pero desde que le instalaron la planta en su residencia ya no dice nada. Entre el tiempo que se la pasa viajando y la planta privada, casi no es un consumidor de la red eléctrica del país.

BOQUETEÑO. Lo que debía ser la sustentación de un simple traslado de $1 millón para construir un puente peatonal en Santiago derivó en una discusión entre el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el diputado chiricano Jhonathan Vega. Aparentemente molesto por los cuestionamientos, el ministro dijo que Vega es “el diputado que más obras tiene, por dinero, en su circuito”. Vega replicó que una de las obras que le endilgan es una carretera en Boquete que “le hacemos al presidente”. La próxima vez que su vehículo caiga en un hueco, recuerde para quién el MOP está construyendo una calle completa.