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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    DESDÉN. Jorge Bloise tenía semanas aguardando la escogencia de la junta directiva de la Comisión de Educación y, en el último minuto, fue traicionado por Paulette Thomas. Con el voto de Thomas, Bloise habría podido empatar con Lilia Batista, de RM, pero ella —o, más bien, su suplente, que estaba habilitado para la sesión— decidió apoyar al bloque oficialista. Con compañeros así, para qué enemigos...

    ENGAÑO. Dice Paulette que votó por Lilia Batista porque había adquirido el “compromiso previo” de apoyarla cuando todavía no había surgido la candidatura de Bloise. Pero esa farsa se acabó al examinar lo ocurrido en la escogencia del vicepresidente de esa misma comisión: el suplente de Thomas puso el voto decisivo para que Gertrudis Rodríguez, de CD, le ganara a Betserai Richards, de Seguimos. Hay gente que se esmera por desperdiciar la oportunidad de hacer las cosas bien.

    DOBLE DISCURSO. A propósito de los diputados suplentes, Gabriel Solís (suplente de Javier Sucre, del PRD) participó ayer en la votación de la junta directiva de la Comisión de Ambiente, a pesar de que no había una nota formal del diputado principal solicitando su habilitación. El día anterior, por esa misma razón, excluyeron al suplente de Neftalí Zamora de las votaciones en la Comisión de la Mujer. Están haciendo de la incoherencia una ciencia.

    ‘PARKING’. La Policía Nacional renovará parte de su flota vehicular a un costo de $11.7 millones. La compra incluye 15 pick-up de doble cabina 4x4, con carrocería reforzada, a un precio de $94,374 cada uno. También serán adquiridos 62 pick-up (a $37,966 c/u), 56 motocicletas, tres autobuses y una grúa. Ya lo sabe: la próxima vez que usted llame a un cuartel para pedir ayuda, no acepte como excusa que la patrulla está dañada.

    FIT. Por cierto, una conocida cadena de gimnasios le donó 202 equipos (caminadoras, bicicletas, elípticas, escaladoras y remadoras) a la Policía, los cuales han sido distribuidos en distintas sedes y direcciones a nivel nacional. Ojalá que los cuiden.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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