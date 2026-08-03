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AGACHADO 1. Con el fallo de la Corte Suprema que reconoce el derecho de los ministros, alcaldes y diputados a cobrar prima de antigüedad, hay alguien que está pasando por debajo del radar: nada menos que el presidente de la República. Además de su salario, de disponer de una partida discrecional y de viajar con gastos pagados, también se beneficiaría con este fallo, ya que este favorece “a los servidores públicos que fueron elegidos por elección popular”. ¿Por qué un funcionario elegido para un período constitucional recibiría prima de antigüedad, mientras que un trabajador del sector privado, contratado por un tiempo definido, no tiene ese derecho?

AGACHADO 2. El fallo plantea otra duda: ¿aplica también a los magistrados? Cuando inventaron el fondo de jubilaciones especiales y el aumento salarial de $14,000 al mes, lo hicieron con el argumento de “dignificar” su labor. ¿Acaso no se sentían suficientemente dignos?

DEVOLUCIÓN. Han surgido más de 100 propuestas para reformar el reglamento interno de la Asamblea, por lo que es probable que el proyecto sea devuelto a primer debate. Ojalá que eso no sea una táctica para evitar su modificación efectiva.

ASUNTOS. Solo quedan dos comisiones legislativas por instalar: la de Asuntos Municipales y la de Asuntos Indígenas. La primera sería presidida por Alaín Cedeño (de RM) y la segunda, por Flor Brenes (del PRD). En ambas comisiones se crean distritos y corregimientos. ¿Por qué dejaron estas dos instancias para el final? Probablemente lo descubriremos de la peor manera.