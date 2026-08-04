Exclusivo

EMBESTIDA. Pérez Balladares dijo que el país debería tener solo dos diputados por cada provincia y uno por comarca (actualmente hay 71), y de inmediato Raúl Pineda —fiel a su discurso— replicó que esa propuesta solo favorecería al “poder económico”. Si algo ha demostrado la Asamblea en las últimas semanas es que la mayoría de los diputados sobran, porque se han pasado el último mes negociando las comisiones legislativas y el país marcha igual, con o sin ellos.

ABUSO. El alcalde Mayer Mizrachi, que es muy dado a expresarse en redes sociales, ayer se mostraba imperturbable frente a los golpes y empujones que agentes de seguridad del Municipio propinaron a varios exfuncionarios que se acercaron a reclamar el pago de sus prestaciones laborales. Seguramente esos agentes son parte de la “policía municipal”, cuya nulidad fue demandada ante la Corte por el Ministerio de Seguridad. A estas alturas ya debería haber varios abogados preparando demandas en contra de los responsables de este inmenso atropello ciudadano.

ADIÓS. Ha muerto en su cuna el proyecto que pretendía tipificar el transfuguismo como un delito penal. La Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea elaboró un informe y comunicó a los tres proponentes que esa propuesta no era viable. De paso, les recordó que ya hay normas que permiten a los partidos políticos revocar el mandato de aquellos diputados, representantes y alcaldes que no sigan su línea. Ahora, a otra cosa, mariposa…

MITIN. Hugo Moreno, uno de los aspirantes a la rectoría de la Unachi, celebrará el cierre de su campaña con un baile, artistas e invitados “sorpresa”. Dios quiera que no sea la presencia de Etelvina. ¿Será que el cambio de rector se va a convertir en parte de la enfermedad y no en el remedio?

SILENCIO. La Contraloría General de la República no parece haberse dado por aludida ante la solicitud de auditoría del e-Tax 2.0, solicitada por el ministro Felipe Chapman. Ojalá aprovechen todo ese lío para poner orden y que la migración a un nuevo sistema no se convierta en una oportunidad de negocio.