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DELIVERY. Ayer, un día después de la golpiza, el alcalde Mayer Mizrachi recibió con unas pizzas a 77 exfuncionarios que acudieron a retirar, finalmente, su cheque correspondiente a la prima de antigüedad. “Tenemos las puertas abiertas siempre”. ¿Eso ya lo sabe el jefe de la Policía Municipal?

PINDÍN. No se sabe qué es peor: que el vicealcalde de Tierras Altas circulara por ahí con un autobús del centro educativo Nueva California, en Chiriquí, o que la dirección del plantel avalara su uso sin ninguna fiscalización. Según la Contraloría, el vehículo fue retenido luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba de que había sido avistado en el estacionamiento del jardín San Lorenzo, en Tres Quebradas, Los Santos, el pasado sábado. Si a cada rato inventan retenes para acosar a los conductores, ¿cómo el bus pudo circular por Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos sin despertar sospechas?

PULLA. El loco compartió en su cuenta de Instagram una publicación con la portada de un supuesto libro titulado “Cómo cag… en un país en tres años, por José Raúl Mulino”, que tomó de un sitio de parodias y memes. Como seguramente tal obra no existe (como muchas de las cosas con las que fantasea el exiliado), la pregunta es a quién, que esté en su tercer año de gestión, estará dirigido ese mensaje.

SUERTE. El partido Alianza no tiene diputados suficientes ni para conformar una bancada (se necesitan por lo menos cuatro). Pero ahora sus dos miembros han quedado presidiendo, cada uno, una comisión legislativa: Osmán Gómez, la de Comunicación y Transporte, y Joan Guevara, la de Relaciones Exteriores. Ser un partido bisagra del oficialismo tiene sus ventajas.