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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    BURLA. Las reformas introducidas por el pleno legislativo al reglamento interno de la Asamblea son una prueba del universo paralelo en el que gravita el órgano más inútil, descarado y vil del Estado. Como si se tratara de un videojuego perverso, la bancada del mal, con sus aliados del PRD y el Panameñista, ha desbloqueado un nuevo nivel de desfachatez al rechazar no sólo cualquier posibilidad de descuento por ausencias injustificadas, sino que pretenden que se considere que están presentes en el pleno legislativo incluso cuando están fuera de la curul, en sus circuitos electorales. Ni que fueran el Espíritu Santo...

    ÑAMES. El retraso de casi cuatro horas el pasado martes en la sesión del pleno legislativo, es porque estaban cuadrando la votación de las reformas al RORI, en segundo debate, con el apoyo de los panameñistas… Ya la bancada de ese partido se abstuvo en la elección del 1 de julio -para favorecer la candidatura de Shirley- y ahora se presta para esto. Como no les dieron la presidencia de ni una comisión queda la duda sobre qué fue lo que negociaron a cambio.

    FISCALES. Si usted creía que había visto todo en materia de oportunismo electoral, sepa que ahora los diputados pretenden ser -ellos mismos- los fiscalizadores de la ejecución de proyectos viales, sanitarios, educativos, turísticos y deportivos que se ejecuten en sus comunidades. Así es… usted leyó bien. Y para llevar a cabo esta “labor” se apoyarán en el personal que labora en sus despachos. ¿Esto que quiere decir? ¿Que los seres más desprestigiados de la fauna política panameña son los que van a poner orden y garantizar el cumplimiento de los contratos? Que se abrochen el cinturón de seguridad los contratistas del Estado, porque no van a aguantar la velocidad con las que les lanzarán el consabido “qué hay pa’ mi”.

    ADVERTENCIA. Ernesto Cedeño ya avisó que si el proyecto es sancionado por el Ejecutivo y se convierte en la ley de la República, la demandará ante la Corte Suprema por violaciones a la Constitución. Se nota que no tiene un pelo... de tonto.

    AUTOGOL. Una de las reformas introducidas al reglamento interno es la prohibición de colocar rótulos en las curules. Lástima que esto no estaba vigente cuando colocaron los letreros de #FreeMartinelli.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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