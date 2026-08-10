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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
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    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    MENTE. Detrás de la creación de la Policía Municipal estaría nada menos que Isaac Brawerman, uno de los asesores estrella del alcalde y presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA). El cuento empieza a tener sentido.

    ALMA. El director de la Policía Municipal es el comisionado Ascanio Ellis, quien —según su hoja de vida— acumula más de 25 años de experiencia en la Policía Nacional y el Senafront. Estos datos deberían figurar en la demanda que presentará el diputado Ernesto Cedeño contra el acuerdo municipal que creó este engendro.

    RORI. Este lunes, el pleno legislativo retoma el tercer debate del proyecto de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea. Ya se está gestando una solicitud para bajar la propuesta a segundo debate, a fin de poder hacer modificaciones. Todavía tienen oportunidad de hacer las cosas bien. Ojalá que no suceda lo mismo de siempre: que cada vez sacan algo peor que lo anterior.

    IRONÍA. Apede advirtió que permitir que los diputados “gestionen” proyectos y programas comunitarios fomentará el clientelismo y desnaturalizará el rol para el que fueron electos. Acto seguido, Camacho replicó que al gremio solo le interesa “la caja registradora de las empresas”. Lo dice él, que es el lacayo de un empresario.

    EFEMÉRIDE. Hoy se cumplen 38 años de la muerte de Arnulfo Arias. Por ese motivo, el pasado fin de semana, el presidente Mulino estuvo en el Museo Arias Madrid, en Penonomé, visitando la tumba del expresidente. Con él estaban Mireya Moscoso, la primera dama, el canciller y varios ministros. Buen momento para recordar que el poder pasa, pero la historia queda.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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