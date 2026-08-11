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PLATAL. La bancada oficialista no solo pretende “gestionar” proyectos y programas comunitarios. También busca que el Estado aporte los fondos para eso. Por eso, en el proyecto de reformas al reglamento de la Asamblea, agregaron un párrafo que les “garantiza una inversión mínima” en el presupuesto general del Estado. ¿Alguien dudaba de que detrás de estas intenciones había plata? La gestión de proyectos es la excusa perfecta para aumentar presupuestos y planillas.

REGLAS. El acuerdo del 17 de junio de 2025 que creó la Policía Municipal debía ser reglamentado por el alcalde Mayer Mizrachi. Ese documento, ¿fue redactado? ¿Alguien lo ha visto? ¿O la Policía Municipal ha funcionado durante un año sin su correspondiente reglamentación? Solo eso faltaba…

BILLETE. Este martes, el ministro Felipe Chapman acude a la Comisión de Presupuesto para sustentar el proyecto de presupuesto de 2027. Una semana después, el 17 de agosto, iniciarán las vistas presupuestarias. Con lo que planean aprobar en el reglamento interno, pronto estará la fila de diputados pedigüeños con sus cartas del “qué hay pa’ mí”.

BREAK. El pleno legislativo aparcó la discusión del proyecto de reformas al reglamento de la Asamblea para ratificar las designaciones de los directivos de entidades y empresas estatales. Para el despojo que iban a aprobar, mejor que le dediquen el tiempo a otra cosa.

JOJOJO... El ministro Juan Carlos Navarro ha autorizado —con cuatro meses de anticipación— los trámites para el pago de un bono navideño de $300 para cada funcionario de Miambiente. El único requisito es haber ingresado a la planilla antes del 31 de julio de este año, sin importar la productividad o el desempeño.