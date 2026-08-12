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DESQUITE. Hay alguien a quien los 34 tornillos le deben estar bailando de la felicidad. El loco está festinando con la aprehensión de Publio De Gracia por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Su antipatía no es un secreto: en la gestión de De Gracia, la DGI ordenó una “auditoría integral” a Importadora Ricamar para analizar cuatro tipos de impuestos: renta natural (2019-2021), seguro educativo (2008-2022), aviso de operación (2008-2021) e ITBMS (2018-2022). Era previsible que, en esta administración, iban a ir a por él, con o sin razón.

ANIVERSARIO. La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, en compañía de algunos colegas, visitó el centro educativo básico Dr. Justo Arosemena para conmemorar el natalicio de este ilustre jurista panameño. Deberían enfocarse menos en el protocolo y más en las enseñanzas jurídicas que dejó Arosemena.

REGRESO. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega este miércoles a Panamá. Es su segunda visita en 16 meses y, esta vez, coincide con la del jefe del Comando Sur, Francis Donovan. Se nota la importancia que le están dando a Panamá. De paso, podrían pasar revista al Comando Conjunto para la Seguridad de áreas específicas del Canal.

ACTUALIZACIÓN. Martín Torrijos está convocado a un desayuno informativo sobre la creación del partido denominado Unidos para la Nueva Era (UNE). De paso, presentará a los miembros de la junta directiva provisional del colectivo en formación. Ya era hora.

DESDÉN. La junta directiva de la Asamblea y los jefes de bancada fueron citados, nuevamente, a una reunión en la Presidencia. Y, otra vez, Vamos y Seguimos fueron excluidos deliberadamente. Es lamentable que la convocatoria, en esta ocasión, fuera para hablar sobre un paquete de reformas para corregir “distorsiones” del mercado eléctrico, pero se haya ignorado a la única bancada que ha puesto el tema sobre la mesa y presentado una amplia propuesta al respecto. Pareciera que al presidente le encanta despreciar a quienes lo adversan de manera respetuosa y con argumentos. Un poco más y quedamos en una monarquía.