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REEMPLAZO. La próxima ministra de Educación sería Marcela Herrera, quien recientemente renunció como viceministra de Infraestructura del Meduca. En cuanto a Lucy Molinar, está claro que acumuló material para un segundo libro.

AUXILIADA. Los panameños podríamos tener años costeando las necesidades de la funcionaria que tenía una relación sentimental con Publio De Gracia. Esta señora, que se llama Ninoshka Ríos, habría estado en las planillas de la DGI, de Tocumen, S.A. y de la Contraloría, pero, además, fue beneficiada por el Ifarhu con un auxilio económico de $17,850 para supuestamente estudiar un curso de inglés de seis meses en Canadá. Hay funcionarios que no han hecho nada bueno por el país, pero para ellos mismos sí.

GRUPITO. Parece que el “fatigado” Aurelio Mejía cambió la Dirección de Presupuesto del MEF por San Felipe. ¿Qué hace metido ahí? Habrá ido a parquear con Ricki Fábrega y Ventura Vega.

RECLAMO. Manuel Cohen, vicepresidente de la Asamblea, se quejó por los $97 millones asignados al Legislativo en el presupuesto de 2027. “Es muy poco dinero… No es una cifra real de lo que se necesita para operar”, recalcó. Para este año pasado le tocaron $98.7 millones, pero al 30 de junio ya habían incrementado esa cantidad a $146.5 millones. No saben ceñirse a un presupuesto, pero pretenden “gestionar” proyectos.

RORI. Camacho se burló de aquellos que advierten que las reformas al reglamento de la Asamblea son inconstitucionales. Sostiene que, si así fuera, la Constitución tampoco los faculta para presentar “anteproyectos”, pero que, igual, lo hacen todo el tiempo. Cada vez reniegan más de su función legislativa… Entonces, ¿qué van a hacer en la Asamblea? ¿A vacacionar? Pronto los veremos con traje de baño y lentes oscuros.