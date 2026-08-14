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DESVENTURADO. El Ejecutivo parece haber sumado a un aliado a la campaña emprendida en pro de la mediocridad: Ventura Vega, el nuevo ministro de “educación”. En julio de 2012, Vega se convirtió en director de la ATTT, pero solo por siete meses, ya que Martinelli —que entonces era presidente de la República— le pidió la renuncia por sus “ineptitudes” en el manejo de la renovación de las tarjetas del Metro Bus, nada menos que de los estudiantes. Imagínense si servirá para dirigir la reforma educativa, si antes no fue bueno ni para que los estudiantes llegaran a las escuelas.

PASADO. Miren cómo se expresaba el detenido exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, en noviembre de 2014: “Da asco y uno queda sin palabras, indignación q nuestros dineros hayan quedado en mansiones, botes, etc. no tiene perdón” (sic). Parece que le cambió el sentido de repugnancia.

MUTIS. El Consejo Municipal de Panamá no sesionó esta semana, con la excusa de que mañana, sábado, celebra los actos conmemorativos de la fundación de Panamá La Vieja. Si creen que con eso van a chifear los cuestionamientos por la Policía Municipal, se equivocan.

WAYA. La Constitución, en su artículo 17, establece que las autoridades están obligadas a proteger la vida y honra de las personas. Por tanto, el alcalde de Bocas del Toro, Wilbur “Waya” Martínez Dixon, del PRD, debía cuidar al ciudadano que agredió físicamente durante una sesión del Consejo Municipal, hecho que investiga ahora la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Pero al alcalde agresor nadie lo puede destituir. Para eso, hay que recoger firmas. Imaginen eso en un lugar como Bocas. Qué viva la impunidad…

EFEMÉRIDES. Ayer fue el centenario del natalicio de Fidel Castro. También se conmemoró el Día Internacional del Zurdo. El chiste se cuenta solo…