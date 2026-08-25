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MAMITA. La magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira de Latorraca, no ve conflicto de interés en que la directora de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sea nada menos que su hija Sherina, porque -según ella- su heredera “no participa en la toma de decisiones” ni firma nada. Parece que no tiene idea de quién debe proporcionar el criterio legal para sustentar las decisiones del director de la DGCP. ¿Qué va a hacer mami cuando un proponente impugne una decisión basada en el criterio de la jefa de Asesoría Jurídica de la DGCP? Después de todo, ¿no les parece sospechoso tanto empeño en que madre e hija pertenezcan a las dos únicas instituciones con competencia privativa para conocer asuntos de contratación pública?

TITA. Pero el de Sherina no es el único conflicto que quedó al descubierto en la Comisión de Presupuesto. El diputado Jhonathan Vega también preguntó por qué el director regional del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) en Las Tablas, Christian Cedeño, tiene a su tía, Jaqueline Vásquez, laborando en esa misma unidad. Al respecto, el ISA respondió que su director regional está nombrado en la planilla del BDA, no en la del ISA; por tanto, en el caso de la tía, “no hay nepotismo”. Nos están viendo cara de tontos. ¿Acaso las leyes que combaten el nepotismo son tan inoperantes que no sirven para impedir una situación tan elemental como esta?

RÚBRICAS. El Tribunal Electoral reconoció 1,975 firmas válidas al Movimiento Constituyente Paralela, lo que representa apenas el 0.3% del total requerido para la convocatoria de una Asamblea Constituyente Paralela. Seguramente, muchos panameños ni se han enterado o están escuchando por primera vez que se ha activado un proceso para esto.

IS GROUP. La empresa proveedora reconoció que todavía no ha entregado 25,415 laptops que vendió al Meduca, pese a que el contrato original dicta que debía entregar todos los equipos en junio pasado. Desde ya, esto le está dando una pésima lección al estudiantado. A menos que lo que deban aprender de esta compra sea qué no se debe hacer en un proceso de contratación pública.

ADVERTENCIA. Aunque no está en la agenda de la sesión plenaria, el parlamentario Rubén Darío Campos reconoció que cualquiera podría pedir la alteración e inclusión en el orden del día de la juramentación de Nito Cortizo y Gaby Carrizo como diputados del Parlacen. Así que ya saben.