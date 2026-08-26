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BURLA. Zaira Santamaría de Latorraca y su hija Sherina serán unas genias en materia de contrataciones públicas, pero pareciera que no han leído la parte del Código de Ética de los Servidores Públicos que, en su artículo 41, señala que el funcionario deberá abstenerse de laborar en “unidades administrativas que mantengan entre sí relaciones de control o de fiscalización” en las que estén sus parientes cercanos. Parece claro que una de las dos se tiene que ir.

BIENVENIDA. El próximo 31 de agosto, Absel Navarro tomará posesión como rector de Unachi y, a la semana siguiente, le toca acudir a la Asamblea a sustentar el presupuesto de la universidad para 2027. ¿Con qué se irá a encontrar…?

DESMEMORIADO. Quién entiende al ministro Felipe Chapman. Él mismo admitió, en la exposición de motivos del proyecto que otorga una exoneración en las viviendas nuevas que cuesten entre $120,000 y $200,000, que la propuesta adolecía de una renta sustitutiva —como dispone la Constitución—, razón por la que —“de manera paralela”— presentaría otro proyecto para “modernizar” los impuestos aplicables a ciertas operaciones digitales. Ahora el discurso es otro. ¿Acaso la Constitución dejó de ser importante? ¿O será que ya hicieron la constituyente y nadie se enteró?

ABUSO. El Mida tiene 2,409 funcionarios y el 60 % ya se jubiló (pero continúa en planilla…). El problema es que algunos de estos jubilados, que ganan hasta $5,000, cumplieron más de 80 años de edad y arrastran varias discapacidades y enfermedades. Incluso hay uno, asignado a tareas de campo, con ceguera. Pero no pasa nada, porque están protegidos por leyes especiales. Eso sí, trabajen o no, cobran puntualmente cada quincena.

MARCA. Hoy, en el Centro de Convenciones de Amador, hay un gran evento para presentar la nueva “marca país”. Enhorabuena. Al evento asistirá el presidente. Así que a poner la mejor sonrisa, aunque sea solo para la foto.