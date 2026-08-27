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HOMBRE DE MAR. Por lo menos al nuevo huésped de Coiba, Alex Lee, le encanta la playa. En agosto de 2020, en plena pandemia respiratoria, incumplió las normativas sanitarias para escaparse un fin de semana a un hotel todo incluido en Río Hato, para celebrar un cumpleaños. Tal vez ahora lo mandaron a la isla con bloqueador y lentes oscuros.

BOCOTA. Según Bolota, Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar fueron enviados de Nueva Esperanza a Coiba por su culpa, “por abrir la boca”. Así que, para hacerle daño a Bolota, solo hay que meterse con estos tres. Ya lo saben.

LIAR LIAR. Si la presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), Zaira de Latorraca, engañó a los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea y a toda la audiencia que siguió esa transmisión en directo, ¿de qué más será capaz? ¿Acaso creyó que nadie iba a preguntar en Antai y la Procuraduría de la Administración? Después de todo, ¿cuáles son las consecuencias por mentir en la Asamblea?

‘CALIENTABANCAS’. El director de la CSS, Dino Mon, declaró que en esa entidad no hay botellas, pero sí “calientasillas”, es decir, funcionarios que acuden todos los días a su puesto de trabajo, aunque no ejecutan ninguna labor. Pero tranquilos, que aquí no pasa nada…

GARRAFONES. Dino Mon —igual que hizo el ministro del Mida el día anterior— también se quejó porque tiene un montón de jubilados en planilla. En su caso, son 6,000. Algunos no hacen nada; otros no pueden ni caminar, pero igual sus familiares los llevan, así sea a rastras. La administración no los destituye porque están amparados por leyes especiales, de carrera, de discapacidad, etc., etc. Con todo esto han legitimado a las botellas, sin necesidad de expedir una norma específica.