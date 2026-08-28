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SUB. El próximo 7 de septiembre será la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como administradora de la ACP. Todavía no se sabe quién será el subadministrador que la acompañará a partir de esa fecha. Un buen uso para el stand que tienen en la Feria del Libro sería anunciar quién ocupará ese puesto.

LANZAMIENTO. Mañana, en el gimnasio del Colegio Las Esclavas, en Clayton, la coalición Vamos tendrá su tercera asamblea, donde es casi un hecho que se aprobará la inscripción del movimiento como partido político. El cara a cara entre Juan Diego Vásquez y Paulette Thomas no ocurrirá -de momento-, dado que la diputada renunció a la coalición. Los arañazos que se esperaban serán -de momento- en redes.

CINISMO. Los diputados pueden mentir y criticar a cualquiera desde su curul, pero nunca no pasa nada ni rinden cuentas, porque nadie los puede denunciar ni ejercer su derecho a réplica. Pero ahora esta gente también va a legislar para perseguir penalmente a quien les dé la gana, si sienten que su “honor” ha sido afectado. ¿Cuál será el capítulo de la creación universal en el que formaron a estas divinidades?

ESPINITA. La exdiputada Ana Giselle Rosas ha sido designada como gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA). Rosas es secretaria general de la Mujer de Cambio Democrático (CD) y en el nuevo cargo público cobrará un salario de $3,700 y otros $3,300 en gastos de representación, lo que totaliza $7,000. Igual que un ministro de Estado, aunque nadie tenga muy claro qué hace el ISA.

CLON. Ayer fue capturada una mujer que era requerida por las irregularidades en Conades durante el quinquenio 2009-2014. Pero no era Danna Harrick. Ella sigue prófuga y burlándose de la justicia.