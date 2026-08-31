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ESPADA. ¿Por qué la coalición Vamos está tan escéptica respecto a las modificaciones al Código Electoral? Porque los partidos políticos representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) ya acordaron la eliminación de las listas independientes de los circuitos plurinominales y la figura de la renuncia para quienes respalden con su firma a un candidato de la libre postulación. Dicho de otro modo, le van a prohibir a los miembros de un colectivo que apoyen (con su firma) a una candidatura independiente. Esto sería violatorio de un fallo de la Corte que, en el año 2015, declaró que esa práctica es inconstitucional. Esta gente no entiende el alcance de un simple fallo, pero pretende modificar un código.

REGAÑO. Cuando se observa quién está al frente de la Comisión de Gobierno, es lógico pensar que se van a salir con la suya: nada menos que Benicio. Hace dos semanas, cuando el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, acudió a sustentar su presupuesto para 2027, Benicio le espetó que uno de los “errores” que cometió el tribunal fue permitir las listas de candidaturas independientes. Un poco más, y propone que reemplacen al TE por un pelotón de fusilamiento.

El presidente Mulino cabalgando en la Hacienda Mi Regalo, el 29 de agosto de 2026. Foto tomada de @haciendamiregalo

PASO FIRME. El fin de semana, el presidente Mulino estuvo cabalgando en su hacienda, llamada Mi Regalo, en Chiriquí, en la que cría caballos de pura raza española y de paso peruano. A propósito de Mi Regalo, ¿dónde está el ejemplar que le obsequiaron el año pasado en Perú? ¿Se quedó en Mamacona? Los servidores públicos no deben aceptar regalos, salvo aquellos de “menor cuantía”, según el Código de Ética. ¿Y la Antai? En la luna.

PATALETA. Mayer ha decidido no esconder más su desprecio por Rody Rodríguez, representante de Parque Lefevre. En la pasada Navidad, dejó los parques de ese corregimiento sin iluminación y ahora lo acaba de expulsar del grupo de WhatsApp del Consejo Municipal, porque Rodríguez compartió la opinión del procurador Gómez Rudy, en la que advierte que la Policía Municipal es inconstitucional. Si la Corte acoge el criterio del procurador, Mayer tendrá que desmantelar la estructura policial armada, aunque no le guste.

VISTAS. Este lunes se reanudan las vistas presupuestarias, con el turno de la Lotería, la Seniaf, Micultura, Mingob y el Ministerio de la Mujer. Para este último, que supuestamente será eliminado, están pidiendo casi $7.3 millones. Otra paradoja con paso firme.