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    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
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    Tal cual

    POSE. Los genios de la AMP consideraron que, después de los cinco años del hoy detenido exadministrador Noriel Araúz, lo más conveniente para el país era restringir el acceso a la información sobre las concesiones portuarias, para que por 10 años nadie sepa lo que se está negociando. Solo con ver quiénes son los firmantes de la resolución ya se puede deducir que la jugada viene de los mas alto del Ejecutivo. Mulino, en cambio, está farmeando el aura, como si la resolución no fuera de su incumbencia.

    RUEDO. Gaby Diez soltó las riendas del Conep (a partir del 1 de octubre) para trabajar en una hipotética candidatura en las elecciones de mayo de 2029. La última vez que hubo un Gaby compitiendo para la Presidencia acabó investigado por presunto enriquecimiento y en detención provisional. Mal augurio.

    CEPILLO. Camacho debe estar untándose mentholatum en el pecho luego de clamar que fue suya la idea de otorgar la medalla condecorativa Justo Arosemena a la primera dama, Maricel de Mulino. Con esto ha desbloqueado un nuevo nivel en el arrastrómetro.

    REPUDIO 1. Casi todos los gremios del sector privado han advertido que incrementar los descuentos a los jubilados no es viable. Cuando la iniciativa legislativa era discutida en primer debate, la Cámara de Comercio, la Apatel, los farmaceutas, la Asociación Bancaria, el Conep, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Apede exteriorizaron su preocupación. Esos descuentos los compensa algún bolsillo y, eventualmente, impactarán negativamente al consumidor.

    REPUDIO 2. La iniciativa legislativa también enfrenta oposición a lo interno del Ejecutivo. El MEF acudió a la Asamblea a manifestar que los descuentos propuestos podrían generar una disminución en la recaudación de ingresos y afectar la sostenibilidad fiscal. Estos proyectos populistas producen un efecto alucinógeno al llegar a la caja registradora de los establecimientos comerciales, pero luego los consumidores se preguntan por qué todo está más caro.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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