EL COLMO. Trascendió que un expresidente, obsesionado por el control de los medios... y de otras cosas más, trató, sin éxito, de incluir dentro de las preguntas de la conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino una pregunta que solo le interesa a él y a sus abogados: la supuesta violación al principio de especialidad. Verdaderamente, la desesperación no tiene límites.

AYUDITA. Según uno de los abogados de Rico Pineda, su cliente es inocente, que él no le miente al país y que deben “pegarle” a quien deban “pegarle”. Sin embargo, si el jurista no parece tener claro ni el nombre correcto de su cliente, entonces ¿cómo creerle el resto? Por si acaso, su cliente se llama Abraham Pineda, no Abraham Martínez.

MADRASTRA. Y hablando de abogados y Rico Pineda, el procesado tiene un equipo legal de tres abogados y tres auxiliares. Ya uno le pegó a un policía, y el otro no se sabe el nombre de su cliente. Eso sin contar a su esposa y la esposa de su padre, el diputado. A propósito, después de conocer el contenido de las conversaciones entre padre e hijo, ya entendemos qué hace la esposa de Huevito en la audiencia... cuidando lo suyo.

VAYA, VAYA. Y para muestra, un botón. En la audiencia del pasado miércoles se supo que hay otras dos empresas vinculadas a Rico que son investigadas dentro de este proceso. Eso no habría tenido nada de raro, de no ser porque también se dijo que estas están ubicadas en Paraíso, San Miguelito, en el mismo local en que está la sede de un partido político.

SURREAL. Mientras el Pleno de la Asamblea debatía sobre quién sería su reemplazo, en Santo Domingo, Gerardo Solís, actual contralor, tomaba posesión como presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras. ¿Será que esta gente no se ha enterado de que su nuevo presidente ha sido fuertemente cuestionado precisamente por no fiscalizar, por ocultar información y por ser complaciente con el gobierno de turno? ¡El mundo al revés!

REFLEXIÓN. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional hizo pública la lista de aquellos aspirantes al cargo de Contralor que cumplían con los requisitos de ley. De los 66 que presentaron sus papeles, solo quedaron entre los finalistas 20 personas, y de estos, solo se postularon 2. Por lo visto, no todos los domingos hay un ganador.