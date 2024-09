Escuchar audio noticia

DESFACHATEZ. La gente de la Universidad de Panamá ha organizado un foro titulado “Justicia Penal en Crisis: Impunidad vs. Certeza del Castigo”. Nada tendría de irónico esta iniciativa, si no fuera porque uno de los expositores es Luis Eduardo Camacho, el “brother” del prófugo autoasilado en la embajada de Nicaragua. Si estas son credenciales suficientes para participar en un evento de este tipo, queda claro que, más que una iniciativa académica, se trata de un pataleo de ahogado. ¿Saldrá Eduardo Flores a excusarse una vez más?

¡GOOLLL! Se supo que alias Min Chi Chi, el diputado suplente de su papá, ahora es el presidente del Bocas Fútbol Club. Qué rápido aprenden algunos. Lo dicho... de tal palo...

MILANESA. Desde otra trinchera aseguran que el desventurado ya no será el intermediario de Las Garzas y que, en su lugar, han nombrado a un nuevo “consigliere”. Dicen que se trata de un cercano colaborador del presidente. ¿Quién será?

¿SE PERDIÓ? La audiencia de los lingotes de oro no se pudo llevar a cabo ayer porque la imputada, Zulay Rodríguez, no se presentó. Por lo visto, ni sus abogados saben por qué no apareció. Su abogado dijo textualmente: “No hemos tenido comunicación con ella por varios días “. ¿Y no que estuvo recientemente presentando una denuncia en la Asamblea?

PELA EL OJO. Dicen que en la “cima” de La Cresta quieren construir un edificio que violaría las normas de zonificación sobre densidad de población. Además, cuentan que han hecho una gran cantidad de encuestas “brujas”. Municipio, MiAmbiente... ¿Aló?