PROTÉGÉ. Por ahí anda Roberto Henríquez feliz, con la reciente publicación en redes del prófugo asilado en la que pide el voto para que él se convierta en el próximo presidente de Cambio Democrático. Tal parece que Henríquez ha olvidado lo que sucedió la última vez que su endosante respaldó a un candidato para el mismo propósito. Que le pregunte a la “Ya ni ve”, para que vea.

AULLIDO. Como si algunos funcionarios ya no parecieran parte de un circo, ayer jueves el diputado Jaime Vargas, del PRD, le dio por invitar a pelear a su colega de Moca, José Pérez Barboni. Puede que Vargas sea más grande y robusto, pero ya el calendario le debería haber enseñado que eso no es suficiente para ganar una pelea. Por lo pronto, para la opinión pública, Pérez Barboni noqueó a Vargas y, sin mover un solo dedo.

EL MENEITO. Causó confusión el proceso de votación para la ratificación de Dino Mon la noche del miércoles. ¿La causa? El PRD, quienes, según se supo, habrían decidido no respaldar al designado como director de la CSS. Pero, cuando vieron que, con o sin ellos, tenía los votos para asumir el cargo, entraron en avalancha al Pleno y, a última hora, le dieron el voto. Como siempre: el PRD bailando la vara.

CINISMO. Hoy viernes se reunirá el presidente José Raúl Mulino con los jefes de bancada para discutir el tema de la CSS. Según el PRD, presentarán “una propuesta integral durante la discusión de las reformas de la Caja”, que, según han dicho, no incluiría medidas paramétricas y tiene como “objetivo sanear las finanzas de la institución y ofrecer un mejor servicio a los asegurados”. ¡Qué descaro! A esta gente se le puede haber olvidado que acaban de salir del gobierno y no hicieron nada... pero a los electores no.

‘SORRY’. A propósito de la reunión del presidente con los jefes de bancada, si ya sabemos la opinión que tiene de los diputados de Vamos y hemos visto la respuesta de estos... ¿será que el presidente comienza por disculparse por su exabrupto?